Bronzo per Viola Battistella ai campionati italiani

La giovane spezzina Viola Battistella atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha conquistato domenica scorsa a San Martino di Castrozza la medaglia di bronzo nella disciplina Lead ai campionati italiani giovanili svoltisi nello splendido scenario delle Dolomiti .

Per Viola in 10 anni di campionati stando sempre sul podio è la 17 medaglia conquistata di cui 9 ori 3 argenti e 5 bronzi .

Si apre ora la stagione internazionale che la vedrà impegnata subito dopo l’esame di maturità al Liceo scientifico Pacinotti a rappresentare l’Italia con la nazionale in importanti competizioni internazionali continuando i propri allenamenti a La Spezia al campo sportivo Montagna.

