Centro prelievi Asl Sestri Ponente, Lista Sansa: “Riaprire l’accesso diretto in via Soliman”

Genova. “Sestri Ponente deve tornare ad avere l’accesso diretto al centro prelievi di via Soliman per garantire un servizio fondamentale in uno dei quartieri più popolosi di Genova”. Ad affermarlo è la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che sul tema ha presentato un’interrogazione durante la seduta odierna di Consiglio.

“Dal 15 maggio Asl3 ha chiuso, con un preavviso di pochi giorni, l’accesso diretto al centro prelievi dell’ex Manifattura Tabacchi di via Soliman – ricorda Candia – e l’assessore Gratarola oggi ha confermato che la decisione è stata presa per problemi di gestione del locale con i condomini dell’edificio in cui sorge il centro”. “Anziché risolvere il problema come succede a tutti noi in un’assemblea condominiale – aggiunge la consigliera – Asl3 ha pensato bene di limitare l’accesso al centro, mantenendo attivo solo il servizio su prenotazione, cancellando quindi l’accesso libero”.

