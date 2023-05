Chiavari: “Tribunale, la minoranza fa un passo indietro”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“La minoranza fa un passo indietro invece di assumersi le proprie responsabilità e portare avanti il progetto per la riapertura del tribunale a Chiavari. Il presidente Orecchia e i consiglieri di minoranza si dimettono appena vengono impegnati, con l’approvazione del nostro ordine del giorno, a portare avanti alcuni punti ritenuti essenziali per la realizzazione del progetto – dichiarano i consiglieri Brignole e Monti al termine della commissione – Liberare gli spazi ancora prima di aver preso qualsiasi contatto, senza nessuna garanzia da parte degli organi superiori, non porterà ad alcuna certezza. Verranno così solo messi in discussione i posti di lavoro degli enti che attualmente occupano l’Ex Tribunale di corso De Michiel. Il nostro obiettivo è riaprire il tribunale a Chiavari e per farlo abbiamo chiesto agli altri componenti della commissione di approvare un ordine del giorno funzionale a dare maggiore sicurezza e concretezza al progetto. Il voto negativo ha dimostrato che alla minoranza è bastato solo il saluto del sottosegretario Delmastro di fronte al palazzo di corso De Michiel come garanzia”.

