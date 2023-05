Domenica a Sassello nella chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice si ricorda Stefano Macciò e si festeggia la Madonna dei Partigiani

Sassello. Domenica 28 maggio a Sassello si terrà la Festa alla Madonna dei Partigiani. Non sarà solo l’occasione per celebrerà la ricorrenza che si ripete ogni anno dal giorno della sua inaugurazione, il 24 maggio del 1946, ma anche un momento per ricordare Stefano Macciò, il dipendente di TPL Linea mancato tragicamente l’8 febbraio a causa di un incidente mortale avvenuto al deposito di San Cristoforo a Savona.

Le celebrazioni si svolgeranno nella chiesetta votiva dedicata a Maria Ausiliatrice, altrimenti detta Madonna dei Partigiani, situata in località Montesavino a Sassello. La chiesetta fu costruita dalla famiglia Macciò, con l’aiuto di amici e vicini, per voto fatto alla Madonna e come ringraziamento per lo scampato pericolo corso dai figli in tempo di guerra.

