Esselunga, tutto pronto per l’apertura a San Benigno: iper due piani e autosilos, occhi puntati sulla viabilità

Genova. “La Liguria ha ancora un alto potenziale per noi”, così Gabriele Villa, direttore generale di Esselunga alla vigilia dell’inaugurazione del secondo punto vendita del gruppo della gdo a Genova, dopo quello di via Piave, il quarto in Liguria. “La nostra è un’azienda che ha 186 punti vendita considerando questo, e comunque a livello nazionale siamo tra quelli che ne hanno meno, il nostro obbiettivo è quello di continuare a crescere dunque nelle regioni dove siamo già presenti”.

A Genova è in corso l’iter per lo sbarco di Esselunga anche a Sestri Ponente, ma tra concessioni e ricorsi i tempi non sono imminenti. “Per Sestri Ponente non abbiamo idea delle tempistiche, ci sono tanti interessi di Esselunga in atto su molti territorio e non possiamo dire per ora quando verranno a maturazione”. Domani intanto il taglio del nastro in via Di Francia: il supermercato, ideato dagli Studi di Architettura di Fabio Nonis e Maurizio Canepa, ha una superficie di vendita di 3.200 metri quadri che si sviluppa su due piani, ed è dotato di un ampio parcheggio di oltre 260 posti auto.

