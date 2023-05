Formazione Oss, Natale (PD): “Apertura della giunta a introdurre assistenti sociali ed educatori nei corsi professionalizzanti”

Liguria. “La giunta regionale si è mostrata favorevole alla nostra richiesta di introdurre nella direzione del percorso formativo degli Operatori Socio Sanitari, per l’acquisizione della qualifica professionale, oltre chi è in possesso di lauree afferenti alla professioni sanitarie, anche coloro in possesso di una laurea da educatore professionale, socio-pedagogica e assistente sociale”.

A dirlo il consigliere regionale Pd Davide Natale dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla formazione degli Oss.

» leggi tutto su www.ivg.it