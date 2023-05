Invasi idrici nelle cave dismesse contro la siccità, Giampedrone: “In Liguria non ci sono siti adatti”

Liguria. Utilizzare la cave dismesse come invasi per la raccolta di acqua piovana, l’idea aveva messo d’accordo maggioranza e minoranza in Regione, la misura, infatti, non solo sarebbe stata utile per limitare gli effetti della siccità, ma anche per le necessità dell’antincendio boschivo. Ma, in base a quanto dichiarato oggi in consiglio, in Liguria non esistono cave adatte.

In risposta ad un’interrogazione del consigliere Pd Armando Sanna, autore di una mozione sul tema approvata all’unanimità dall’aula più di un anno fa, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone ha dichiarato: “La direzione generale del Territorio ha fatto una ricognizione, ma l’azione ha dato esito negativo perché la quasi totalità sono cave di versante. I vuoti generati dalle attività di coltivazione sono contornati da ripide pareti montuose che renderebbero complesse le operazioni di riempimento. Inoltre l’utilizzo di queste aree come invasi sarebbe negativamente rilevante sull’assetto idrogeologico del territorio“.

