Lavagna: associazione Futura incontro culturale di fine anno

Dall’Associazione culturale Futura

Con queste righe l’Associazione Futura (Aps con sede legale a Lavagna) informa che, dopo la conclusione del terzo anno di attività, l’approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, del bilancio consuntivo 2022, procede con un evento di fine anno culturale e un saluto a tutti i soci e simpatizzanti. Il saluto conclusivo sarà Sabato 27 Maggio 2023 h. 16.00/18.00 presso il salone delle Opere Parrocchiali della Basilica di S.Stefano a Lavagna.

Saranno esposti i lavori dell’anno ( pittura, macramé, cucito ), a cui faranno da corona danze, letture e video sui viaggi fatti, ma importante sarà il momento per un pensiero alle persone colpite dall’alluvione in Emiglia Romagna , alle quali manderemo un nostro piccolo contributo, e un momento di attenzione alle persone che lottano per difendere i loro diritti , soprattutto in Kurdistan, Iran e Afghanistan, per le quali aderiamo volentieri al progetto “Giallo Fiducia”.

