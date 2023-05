L’Under11 dell’Hockey Sarzana alla fase finale di Sandrigo

Gamma Innovation Sarzana Under 11 alle finali di Campionato Italiano che si disputano a Sandrigo nel week-end dal 24 al 28 Maggio. La formazione rossonera si presenta in Veneto fregiandosi del titolo di vice-campione Tosco-Ligure con un roster che ha tutte le carte in regola per giocare da protagonista questa kermesse tricolore. Nei pronostici della vigilia la formazione più accreditata alla conquista del titolo di Campione d’Italia è l‘ Hockey Valdagno la formazione Veneta in tutta la stagione ha sempre portato a casa l’intero bottino all’infuori che in un occasione, con 17 vittorie su 18 partite disputate, segnando 114 gol e subendone solo 31. La formazione rossonera, diretta da mister Jeronimo Garcia, è stata inserita nel Girone A ed affronterà le formazioni della Rotellistica Scandianese, dell’Azzurra Novara, della Rotellistica Camaiore e proprio dei padroni di casa del Sandrigo Hockey. La compagine del Sarzana, una delle più attrezzate di tutto il settore giovanile rossonero, è arrivata seconda alle spalle del Camaiore nel girone tosco ligure, chiudendo a punteggio pieno alla fine del girone d’andata, poi ha avuto qualche battuta d’arresto nella seconda fase della stagione che ha relegato la formazione di mister Garcia al secondo posto distanziata di un solo punto dal Camaiore. “Torniamo ancora dove ci compete – dichiara Maurizio Corona – portando alle finali nazionali tre categorie: l’under 11(di scena appunto a Sandrigo), l’ under13 (a Follonica dal 1 al 4 giugno) e l’under 23 (a Giovinazzo dal 15 al 18 giugno) dimostrando il buon lavoro e le energie che la società rossonera rivolge al proprio settore giovanile, con competenza e serietà maturate in oltre trent’anni di vita del sodalizio sarzanese. Spero che i fatti mettano definitivamente a tacere gli attacchi verso la società da me presieduta e le malelingue che davano il settore giovanile rossonero in agonia, con atleti che dovevano approdare ad altri lidi, ascoltando fantomatiche sirene di Ulisse, che, purtroppo per loro, si rivelano come tali. Per questo ringrazio tutti gli atleti e le famiglie che hanno riposto in noi la fiducia che ci meritiamo. Ora il primo appuntamento per l’Hockey Sarzana è a Sandrigo, con “i ragazzini terribili dell’under 11” guidati dall’ottimo Jeronimo Garcia che sta facendo con questo gruppo un lavoro fantastico, e perché no, con un gruppo così è anche lecito sognare.”

(nella foto la formazione del Gamma Innovation Sarzana under 11)

