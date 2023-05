Malore per un operaio di 43 anni a Solaro: arrivano 118 e Vigili del fuoco

E’ stato ricoverato in codice arancione al Sant’Andrea della Spezia un operaio di 43 anni che oggi pomeriggio ha accusato un malore, mentre lavorava in un complesso residenziale a Solaro di Lerici. L’uomo si è accasciato e in un primo momento accusava un dolore toracico. Immediato l’allarme per i soccorritori. Sul posto sono arrivati il 118 e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare l’operaio che ha poi raggiunto il Pronto soccorso della Spezia. Le condizioni di salute dell’uomo sono sotto controllo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com