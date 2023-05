Medusei ricorda Vivaldi: “Mancheranno la sua capacità di ascolto e dialogo”

Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei ha invitato l’assemblea, in apertura di seduta, a osservare un minuto di silenzio in ricordo di Arturo Vivaldi. “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Il motto del giudice Borsellino, che amo sempre citare – ha detto Medusei – era caro anche a un mio concittadino, Arturo Vivaldi, presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che ci ha improvvisamente lasciato, a 58 anni, solo pochi giorni fa. Spezzino, Arturo Vivaldi si è sempre distinto per la sua grande capacità di ascolto e di dialogo, nonché per una tenacia senza pari, qualità che lo hanno fatto apprezzare anche in ambito regionale, divenendo Presidente di una realtà che dà voce a tutti coloro che vivono una vita senza la possibilità di poter vedere il mondo intorno a sé. Ho avuto personalmente il privilegio di rapportarmi con lui in molte occasioni, ammirando la sua missione volta a migliorare le condizioni di vita non solo degli ipovedenti, ma anche di tutti coloro che sono portatori di disabilità. Arturo lascia un vuoto difficile da colmare e la mia commozione, in questi giorni – ha concluso il presidente – è condivisa da moltissimi concittadini, non solo della Spezia, ma anche dell’intera Liguria”.

