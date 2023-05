Pallanuoto M/ Pro Recco, cresce l’attesa per lo “spareggio” contro l’Olympiacos

Dall’ufficio stampa della Pro Recco

Uno spareggio per il secondo posto – salvo clamorosi colpi di scena da Barcellona – chiuderà il girone di Champions League della Pro Recco. Alla “Ferro”, domani alle ore 19 con diretta su Sky Sport Uno, arriverà la “bestia nera” Olympiacos, allenata dall’ex Igor Milanovic, tecnico che alla guida dei campioni d’Europa vinse il Triplete nel 2015; in una squadra ricca di stelle, e fresca vincitrice del campionato greco, ci sono altre tre vecchie conoscenze: Filip Filipovic, nove anni a Recco, Marko Bijac, in Liguria dal 2018 al 2021, e Andro Buslje, una sola stagione in biancoceleste, quella mai conclusa a causa del Covid.

