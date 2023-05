Portofino: disavventura per la maestra di una scolaresca in gita sul Monte

Dal Centro Documentazione e Comunicazione – Vigili del Fuoco Genova

Disavventura stamane ad scolaresca in gita sul monte di Portofino. Mentre percorrevano un sentiero sul promontorio, ad un tratto, la maestra è scivolata riportando un trauma facciale. La catena dei soccorsi ha messo in moto la squadra di Rapallo dei Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, le guardie del parco e l’elicottero VF drago 60. A trarre in salvo l’infortunata è stato quest’ultimo, che raggiunto per primo il luogo dell’incidente, ha verricellato a bordo l’infortunata per il trasporto all’ospedale San Martino. Gli studenti sono stati scortati al punto di partenza dagli uomini guardiaparco.

