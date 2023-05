Dal 22 al 28 maggio la città accoglie il 70° Raduno nazionale dei bersaglieri, un evento che si articola in cerimonie militari, esibizioni di fanfare, manifestazioni di carattere socioculturale, musicali e sportive.

Il programma previsto per mercoledì 24 maggio prevede la proiezione del film Arrivano i Bersaglieri con ingresso gratuito per le scuole alle ore 10 e con ingresso gratuito per tutti alle ore 15 e alle ore 17 presso la Mediateca Regionale Ligure S. Fregoso. Nella stessa giornata alle ore 17 si terrà l’inaugurazione della Mostra storica dei Bersaglieri presso Palazzo del Governo in Via Veneto.

Giovedì 25 maggio alle ore 10 si terrà l’iniziativa sportiva con le scuole, la campestre Piume al Vento, presso il Campo A. Montagna in V.le Fieschi e alle 17.30 il Convegno sul Corpo dei Bersaglieri, relatore il generale Francesco Maria Ceravolo, presso la Mediateca regionale “S. Fregoso”. Alle 21 rievocazione storica al Museo dei Trasporti a Fossitermi.

L’articolo Raduno nazionale dei bersaglieri, il programma degli eventi dei primi due giorni proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com