Sabato 27 maggio torna la Raccolta alimentare a sostegno dell’Emporio della Solidarietà, il supermercato solidale che quest’anno celebra i dieci anni di attività nella provincia della Spezia. Oltre alle tradizionali raccolte, tanti gli eventi in preparazione per il prossimo autunno in occasione dell’anniversario dell’Emporio, un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato – gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus – promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia, dai Distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana, inaugurato alla Spezia il 17 ottobre del 2013. Sabato prossimo, circa 150 volontari saranno presenti in più di 40 supermercati e ipermercati nella provincia della Spezia e ad Aulla per raccogliere i prodotti donati. Tanti i volontari in arrivo non soltanto da Caritas e dalle Parrocchie della Provincia, ma anche da Croce Rossa, dalla Società San Vincenzo de Paoli, dalla Cooperativa Gulliver, dai Frati francescani di Gaggiola, Colazioni col sorriso e Associazione per i diritti degli anziani (ADA), mentre gli studenti del Liceo Scientifico ‘A. Pacinotti’ organizzeranno una raccolta speciale all’interno della scuola. Nel 2022, tramite questo servizio, sono state erogate oltre 9.000 spese gratuite per quasi 1.200 famiglie assistite per un totale di circa 3.500 persone. Tra loro anche 160 famiglie di profughi ucraini e quasi 500 persone che per la prima volta si sono trovate in condizione di vulnerabilità economica e hanno avuto bisogno di rivolgersi al market solidale. Gli istituti superiori della provincia spezzina, da sempre coinvolti attivamente nelle attività dell’Emporio, partecipano inoltre al contest grafico ‘Io sto con l’Emporio – campagna di comunicazione’ che invita i ragazzi a cimentarsi nella realizzazione di una campagna per promuovere le raccolte alimentari. Le scuole che si aggiudicano il contest grafico ricevono in premio materiale didattico multimediale offerto da Fondazione Carispezia. La Locandina della raccolta di sabato 27 maggio è stata realizzata dagli studenti dell’Istituto Tecnologico-Commerciale ‘Fossati-Da Passano’. L’elenco dei supermercati che aderiscono alla raccolta di sabato 27 maggio, e tutte le informazioni per conoscere le diverse modalità di aiuto a favore dell’Emporio, sono reperibili sul sito www.emporiodellasolidarieta-sp.it.

Con l’hashtag #Iostoconlemporio è possibile condividere sui social le esperienze, le immagini e i racconti di tutti coloro che offrono il proprio sostegno all’Emporio nel corso della raccolta e durante tutto l’anno.

