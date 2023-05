Sanzione AGCM, SALT ricorrerà al Tar del Lazio

Con riferimento al provvedimento dell’AGCM notificato il 10 maggio 2023, SALT precisa quanto segue: “A conclusione di un procedimento avviato nei confronti di SALT per pratica commerciale scorretta (relativo ad asseriti ritardi subiti dai veicoli nella percorrenza del tratto A12 La Spezia – Sestri Levante), l’AGCM ha irrogato a SALT una sanzione di euro 700.000,00.

Contro tale provvedimento la Società presenterà ricorso al Tar Lazio, e ciò in quanto la fattispecie contestata con il provvedimento non presenta gli elementi minimi e necessari per ipotizzare l’esistenza di una qualsivoglia pratica commerciale scorretta ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento.

