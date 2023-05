Seduta personalizzata per Maldini e Bastoni

Altra seduta pomeridiana per lo Spezia che prosegue la preparazione in vista del fondamentale impegno di sabato al Picco contro il Torino. Il gruppo, agli ordini di mister Semplici, ha svolto riscaldamento tecnico, lavoro in palestra ed esercitazioni tecniche in campo prima del finale con sviluppi offensivi e partitelle. Ha ripreso l’attività in gruppo con i compagni Zovko mentre Bastoni e Maldini hanno svolto una seduta personalizzata che potrebbe aprire ad un loro ritorno fra i convocati per la sfida con i granata. Differenziato infine per Caldara, Sala, Beck, Holm e Moutinho.

