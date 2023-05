Savona. Il viaggio inarrestabile di Sara Oddera sul Sup Savona continua. Dopo aver vinto in Francia, lo scorso weekend l’atleta savonese ha partecipato al The Lake Sup Rocks Festival, gara di SUP del circuito internazionale ICF che si è tenuta a Villach in Austria.

Alla manifestazione andata in scena sul lago Faaker See hanno preso parte 320 iscritti provenienti da 12 nazioni.

