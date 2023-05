Tutto pronto per la quattordicesima edizione di Nin, finale in piazza Matteotti

La XIV rassegna di teatro contemporaneo “Nin. Esistere 2023”, comincerà al Teatro degli Impavidi di Sarzana il 1 giugno con “Cabaret Show Sgabei”, Alessandro Bianchi e Alessandro Barbagallo e il gruppo di comici Sgabei che insieme al musicista Bobby Soul porteranno in scena uno spettacolo di cominicità e stravaganta.

Si proseguirà il 3 giugno, con gli spettacoli teatrali “Icaro” e “Cuori come i nostri” della Compagnia Ordinesparso e “Leave No Ceremony Out”, del Collettivo Ibrido.

Il 4 giugno andranno invece in scena “Le figlie di Beckett”, di Buk Kur Teatro, “In nome del padre” sempre di Ordinesparso ed “Esistere”, nato dal laboratorio di ricerca teatrale.

Si chiude alla grande, l’11 luglio in piazza Matteotti, con “Habitat”, di Ordinesparso.

“Sarà un’edizione davvero potente, questa del quattordicesimo anno della Compagnia – afferma il direttore del Festival, Giovanni Berretta – compreso il gran finale dell’11 luglio in piazza Matteotti con gli amici del Loggiato e Opera Festival, una sinergia che porterà ad una grande serata di arte e grandi emozioni di sicuro. Tutti gli eventi – aggiunge Berretta – si svolgeranno a Sarzana, con tanti colori nuovi, perché questa volta ricominceremo con la comicità degli spezzini Sgabei, grandi artisti nazionali di cabaret, e con Bobby Soul che è un grande musicista, spostandoci verso un modo di comunicare diverso dal nostro solito, mentre invece con le altre serate torneremmo al teatro contemporaneo, come al solito, con i nostri gruppi del concorso di regia e i due gruppi venuti da fuori”.

I contenuti sono importanti. “Il fulcro è esistere in questo momento – conferma Giovanni Berretta, – credere in noi stessi, credere negli altri, credere nel dono, continuare un percorso nato per far vivere dentro di noi la vita e donarla agli altri, ascoltare il nostro cuore e urlarci che esistiamo, ma per noi esistere significa anche tramandare l’arte del teatro, con i laboratori per esempio, vedi habitat con 10 grandi artisti, attori che saranno a Falcinello al Centro Sociale Spazio Nin per noi a luglio”.

