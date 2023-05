Un’estate all’insegna della ceramica internazionale di Albisola tra la mostra “Lam et les Magiciens de la Mer” e il tributo a Mazzotti

Savona. Il Museo della Ceramica di Savona si prepara ad accogliere un’estate all’insegna della ceramica internazionale di Albisola grazie a due esposizioni che inaugureranno venerdì 2 giugno (in occasione del Festival del Maiolica) e resteranno in mostra fino al 10 settembre. Stiamo parlando della mostra “Lam et les Magiciens de la Mer” e del tributo ai 120 anni della storica azienda Mazzotti.

Andando per ordine, la mostra “Lam et les Magiciens de la Mer“, in doppia sede a Savona e Albissola Marina (Centro Esposizioni del MuDA-Museo Diffuso Albisola), ospiterà oltre trenta lavori in ceramica dell’artista cubano Wifredo Lam in dialogo con le opere di altri importanti artisti.

