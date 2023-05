Verona favoritissimo con l’Empoli che ha distrutto la Juve, Monza-Lecce da tripla

Può l’Empoli che ha strapazzato la Juventus perdere contro il Verona terzultimo? Assolutamente sì. Così la pensa la Snai che ha diramato le quote per la penultima giornata della serie A 22/23. Il successo dei gialloblù in casa contro la squadra di Paolo Zanetti ottiene quote irrisorie (1.67), mentre il blitz esterno sembra relegato ad un fatto ipotetica (5.00) così come il pareggio (3.90).

D’altra parte l’agenzia vede molto incerta Monza-Lecce, con il segno 1 e il segno 2 molto vicini – 2.65 contro 2.70 – e il pareggio ipotesi da non scartare (3.25). Anche per lo Spezia i favori del pronostico contro il Torino, ma con dinamiche meno “bulgare”: vittoria di casa quotata a 2.35 ed esterna a 3.05, pareggio a 3.35.

