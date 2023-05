Aree militari, futuro dell’arsenale e Basi blu. Leali a Spezia chiama a raccolta i parlamentari spezzini per portare i temi della città a Roma

Riportare al centro del dibattito cittadino il tema delle aree militari, ragionare su una loro possibile riorganizzazione insieme ai rappresentanti spezzini in parlamento e al contempo ripensare il programma Basi blu. Sono questi gli obiettivi dichiarati dell’incontro organizzato per la mattinata di sabato 27 maggio da Leali a Spezia – Lista Sansa dal titolo “Il futuro della base navale e dell’arsenale della Marina militare – tra molte incognite e la novità del programma Basi blu”.

All’incontro, che sarà introdotto dal consigliere regionale Roberto Centi, sarà presente anche il fondatore di Leali a Spezia, Guido Melley, e sono stati invitati parlamentari spezzini Maria Grazia Frijia, Raffaella Paita e Andrea Orlando. Fratelli d’Italia, Lega, Italia viva e Partito democratico, quasi tutto l’arco costituzionale sarà presente al dibattito che si svolgerà presso Sun Space, in Via Sapri, con la moderazione di Nicholas Figoli, e l’invito alla partecipazione rivolto a tutta la cittadinanza.

“Avremmo voluto che fossero presenti anche Regione, Comune e Marina militare, che sono tra gli attori principali sulla scena di queste tematiche, ma né il presidente della Liguria Giovanni Toti, né il sindaco Pierluigi Peracchini, né l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo hanno risposto in maniera positiva. Quello dell’arsenale – ha dichiarato Centi questa mattina nel corso della presentazione dell’iniziativa – è un argomento scomparso dall’agenda cittadina e rischia di essere sottovalutato nella sua importanza. Oltre il muro c’è un’altra città di cui si rischia di dimenticarsi. Noi, come gruppo consiliare Leali a Spezia e come Lista Sansa, siamo sempre stati vicini alle maestranze della base navale e agli abitanti di Marola e vogliamo proseguire su questa traccia”.

