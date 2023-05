Asili musicali in visita al Carlo Felice, Pirondini (M5s): “Cresce nostro progetto, da estendere in tutta Italia”

Genova. “Oggi, insieme ad Aldo De Scalzi (vero pilastro operativo del progetto), ad altri meravigliosi musicisti e alle straordinarie maestre delle scuole coinvolte, sono tornati al Teatro Carlo Felice i bimbi degli asili musicali, il progetto nato da una nostra proposta in Comune per far avvicinare i bimbi delle scuole dell’infanzia all’arte e alla bellezza anche entrando in contatto con l’Orchestra e il Coro della Fondazione”.

Lo dichiara il senatore del M5S Genova Luca Pirondini, che a dicembre del 2020 aveva portato in Aula una mozione con la quale il M5S Genova aveva impegnato il sindaco e la Giunta alla realizzazione di uno o più asili a indirizzo musicale.

» leggi tutto su www.genova24.it