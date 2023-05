Aurelia Bis Savona, consegnati i lavori per la conclusione del primo lotto: 1000 giorni per la fine dell’opera

Savona. Sono stati consegnati i lavori per la conclusione del primo lotto dell’Aurelia Bis a Savona. I tempi di esecuzione dell’opera sono stimati in 1000 giorni dalla consegna dei lavori. L’opera era ferma dal 2018, dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l’appalto.

Anas (gruppo Fs Italiane), in qualità di soggetto attuatore, ha consegnato oggi i lavori a RTI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture Spa per l’opera del commissario straordinario di Governo, Matteo Castiglioni che comporta la realizzazione delle opere necessarie al completamento dell’appalto originario durante il quale l’impresa mandataria, esecutrice dei lavori, per effetto di traversie aziendali ha subito un concordato preventivo, con relativo scioglimento del contratto disposto dal Tribunale di Ravenna.

» leggi tutto su www.ivg.it