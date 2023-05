Bper Rari Nantes Savona, la stagione termina con una sconfitta: i biancorossi chiudono al sesto posto

Savona. Si è chiusa con una sconfitta la lunga stagione agonistica della prima squadra di pallanuoto della Bper Rari Nantes Savona. I biancorossi sono stati battuti a domicilio dalla Pallanuoto Trieste in gara 2 della finale per il quinto e sesto posto. Il successo permette ai giuliani, quinti classificati, di accedere alla prossima edizione della Len Euro Cup. I savonesi, che chiudono in sesta posizione, confermando il piazzamento della stagione regolare, avranno diritto a disputare la Challenger Cup.

La cronaca. Il primo tempo vede la Rari partire bene. Apre le marcature Bruni; dopo il pareggio di Mladossich sono Rocchi e Patchaliev a realizzare le reti che valgono il più 2 per i padroni di casa. Sul finire di tempo accorcia Buljubasic: 3-2 per la Rari, cinque reti tutte in superiorità numerica. Per i biancorossi, però, c’è una nota stonata: l’espulsione di Rizzo per proteste.

