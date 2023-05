A Camogli sabato 3 giugno, in occasione della Settimana dei Cimiteri Storici Europei, un’occasione unica: una passeggiata con G.B. Roberto Figari, approfondito conoscitore della storia camogliese, introdotta da Farida Simonetti ideatrice dell’iniziativa “Uomini di mare … in vita e in morte”. Ritrovo alle 10.30 nel cimitero di Camogli, spianata d’ingresso.

Locandina

