Chef Giorgio Servetto nominato referente ligure di Euro-Toques, associazione fondata da Gualtiero Marchesi

Andora. La chiamata a raccolta è per le 12-12,30 a Cascina Praie, colla Micheri, spartiacque collinare tra Laigueglia e Andora. Cuochi e chef, e che chef, arrivano alla spicciolata. Tra gli altri Manuel Marchetta da Sanremo, Daniele Rebosio da Genova, Ivan Maniago da Cavi di Lavagna, Timi Shpetim Xhakosi da Finale Ligure, Renata Siboni e Ugo Vairo da Ranzo, Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia e presidente internazionale della prestigiosa associazione fondata nel 1986 da un’idea dello chef francese Paul Bocuse che si confrontò con l’amico e collega Pierre Romeyer sui problemi a cui la ristorazione europea stava andando incontro, ma soprattutto entrambi consapevoli della deriva verso cui rischia di andare il sistema alimentare.

Decisero di estendere il confronto ad altri cuochi, appassionati del loro lavoro nei singoli Paesi europei: Gualtiero Marchesi in Italia, Wegner Vogel in Svezia, Juan Mari Arzak in Spagna, Cas Spijkers nei Paesi Bassi, Myrtle Allen in Irlanda, Arne Fusager in Danimarca, Eckart Witzighann in Germania, Michel Da Costa in Portogallo, René Jacquemin in Lussemburgo, David Miller nel Regno Unito.

