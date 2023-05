Chiavari: Tribunale, Orecchia: “È il Comune a non volere l’individuazione degli spazi”

Si è tenuta questa mattina, presso il Gran Caffè Defilla, la conferenza stampa annunciata ieri dal consigliere comunale avvocato Nicola Orecchia, nominato, appena costituitasi, presidente della Commissione per la riapertura del Tribunale di Chiavari. Un progetto che ha ridato vita all’obiettivo del Comitato sorto nel 2013, all’indomani della chiusura, sulla base delle nuove intenzioni dell’attuale governo – espresse dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in visita a Chiavari lo scorso marzo – di riapertura dei tribunali di provincia per una giustizia di prossimità -. Le dimissioni di Orecchia e di tutti gli altri consiglieri di minoranza, giunge dopo una seduta di commissione durante la quale sono emersi le divergenze di strategie in quanto ai percorsi da intraprendere tra maggioranza e opposizione, in particolari sull’uso degli spazi identificati dalla Commissione nel palazzo che avrebbe dovuto ospitare il nuovo tribunale in corso de Michiel.

A prendere la parola per primo è stato Orecchia: “Le dimissioni che abbiamo rassegnato sono un segnale forte. Mi viene in mente l’immagine di un’autostrada e la direzione contromano che ci avrebbe voluto voleva far percorrere la maggioranza. Nella prima riunione lo scopo era chiarire quali erano i locali da utilizzare per questo progetto, lo criterio individuato dal consulente Gabriele Trossarello e dal comune di Bassano del Grappa che ha riaperto il Tribunale, oltre che da linee guida del Ministero. Quando abbiamo chiesto al sindaco un impegno formale nella seduta del 15 maggio scorso, il sindaco ha rinviato il problema degli spazi alla presentazione del progetto al Ministero della Giustizia”. In ragione di questo la maggioranza ha presentato un ordine del giorno in cui l’ordine dei lavori è stato completamente invertito: prima la presentazione del progetto, ma non la sua redazione e poi l’individuazione dei locali. “Quindi un percorso totalmente illogico – prosegue Orecchia – che ci avrebbe portato fuori strada, in contrasto con ciò che avevamo deciso e che ci aveva consigliato lo stesso Trossarello. Per cui ci siamo dimessi e rimettiamo il mandato alla maggioranza. L’amministrazione comunale dimostra tutto fuorché voler riaprire il tribunale”.

