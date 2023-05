Cinema Nazionale pronto alla rinascita: teatro, coworking e una terrazza aperta al quartiere

Genova. Una struttura polifunzionale che manterrà la sua anima legata allo spettacolo ma con tanti spazi per attività artistiche e sportive, spazi per il coworking e una grande terrazza con un punto ristoro aperto al pubblico tutti i giorni. Questo è il cuore dello studio di fattibilità dell’ex Cinema Nazionale di Molassana, arrivato oggi ad una nuova pagina della sua lunga storia: dopo l’acquisizione da parte del Comune di Genova, attraverso Spim, oggi sono stati presentati i primi ‘disegni’ di quello che diventerà.

E’ il primo passo per la rinascita, che passerà attraverso un intervento radicale ma che preserverà la parti storiche e identitarie dell’edificio, come per esempio la sua iconica facciata e l’orientamento della platea che darà spazio a circa 250 spettatori. Poi però saranno necessari adeguamenti strutturali e “storici” per mettere la struttura al passo con le normative di sicurezza. Nei piani superiori alla sala si realizzeranno spazi per scuole artistiche, coworking e stanze polifunzionali. Un vero polo culturale aperto a tutto il quartiere.

