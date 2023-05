Cinqueterre: al San Martino con l’elicottero, brutta avventura per un’escursionista

Dal Centro Documentazione e Comunicazione dei Vigili del Fuoco di Genova

Nel primo pomeriggio odierno, il reparto volo Vigili del fuoco è stato allertato per una escursionista di circa cinquant’anni che si era infortunata. Impossibilitata a proseguire sul sentiero che da Monterosso porta a Vernazzola è stato richiesto il trasporto in ospedale con il mezzo aereo. L’elicotte VF Drago è così giunto sul sentiero ed ha verricellato a terra gli elisoccorritori ed il personale medico per stabilizzare la paziente. Sempre tramite il verricello è stata poi issata a bordo del velivolo e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per le cure necessarie.

» leggi tutto su www.levantenews.it