Siamo lieti di annunciare che è in corso una trattativa molto avanzata per il trasferimento delle Quote Sociali e della Matricola dall’ A.S.D. Aurora Calcio all’A.S.D. Città di Savona.

Il concretizzarsi di questa trattativa permetterebbe alla nostra Società di poter partecipare, nella prossima stagione sportiva, al campionato di Prima Categoria.

