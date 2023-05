Concessioni al Mercatino da Forte dei Marmi nel mirino della Garanzia e controllo: spunta l’ipotesi del mancato rispetto della legge regionale

Questo pomeriggio a Palazzo Civico si è ritornati a parlare delle date assegnate al Mercatino da Forte dei Marmi da parte dell’amministrazione comunale. Ad affrontare l’argomento nella seduta della commissione Garanzia e controllo si è presentata però solamente l’opposizione. Per la maggioranza al momento dell’appello c’era solamente Gabriella Crovara, che dopo una ventina di minuti, mentre stava parlando uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria, si è alzata e ha abbandonato i lavori sottolineando che la seduta non aveva il numero legale. Una condizione già ampiamente dibattuta all’inizio dell’incontro, con la presidente Piera Sommovigo che, preso atto dei numeri, ha lasciato la parola a Fabio Cenerini, per un intervento in punta di regolamento.

“Quella di questa sera è un’audizione, non si va al licenziamento di una pratica. Quindi, a discrezione del presidente, si può procedere con i lavori”. E così è stato.

“All’interpellanza che ho presentato sul tema non ho praticamente ricevuto risposta – ha esordito Cenerini – così come è stata rifiutata l’urgenza sulla mozione che ho presentato al riguardo. Ma ciò che bisogna far emergere con forza è che la legge regionale 33, all’articolo 3, dice chiaramente che queste manifestazioni si possono concedere una volta all’anno ai singoli soggetti e non possono essere ripetute l’anno seguente. Qua invece, a parte il fatto che, come al solito, si procede con affidamento diretto, stiamo assistendo a due mercatini annuali che vengono replicati di anno in anno”. Il consigliere è ritornato a farsi domande sulla correttezza della denominazione “Mercatino da Forte dei Marmi”, ponendo l’accento sulle dimensioni e sulla posizione della preposizione, sostenendo inoltre che solo un esiguo numero delle bancherelle presenti nel consorzio abbia effettivamente uno stallo da ambulante nel mercatino della cittadina versiliana.

“In più – ha concluso – i commercianti spezzini dopo questi mercatini hanno il cassetto vuoto per giorni e pertanto non si capisce dove sia il vantaggio per la nostra città”.

