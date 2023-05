Eccellenza, Cairese: al lavoro per Buttu o Fossati ma spunta l’idea Arturo Merlo

Tanti i nomi rivieraschi, tra cui quello di Pierluigi Lepore, sul taccuino della Cairese per trovare l’allenatore che dovrà guidare i gialloblù a un campionato da protagonisti. Le prime scelte sembrerebbero essere Fabio Fossati, sul quale potrebbe puntare forte anche l’Albenga, e Pietro Buttu, in uscita dal club ingauno. Altre piste sono aperte, ma l’ultima novità sarebbe un incontro entro la fine settimana con mister Arturo Merlo, storico allenatore e bandiera dell’Acqui. In passato, anche una stagione da calciatore con i gialloblù.

