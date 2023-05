Ecografie alle mammelle non urgenti: posti ridotti al lumicino e la prenotazione diventa un’Odissea

Savona. Per le ecografie alle mammelle non urgenti, al momento, i posti disponibili sono ridotti al lumicino, e prenotarsi diventa un’autentica Odissea. E la conferma sulle difficoltà in tal senso è arrivata anche da Asl2, contattata dalla redazione di IVG in seguito alla lettera di un cittadino che lamentava appunto l’impossibilità a prenotare un esame per la moglie.

Sono numerosi, purtroppo, e non solo a livello savonese o regionale, bensì nazionale, i casi di criticità (talvolta estreme) in relazione alle liste d’attesa per esami medici. E, purtroppo, anche il caso delle ecografie alle mammelle, nonostante l’estrema importanza diagnostica, non fa eccezione.

