Gaslini, nuovo ambulatorio di secondo livello per i pazienti con malattie delle esostosi multiple e di Ollier

Genova. L’offerta assistenziale dell’Istituto Giannina Gaslini, per i bambini affetti da malattie dell’apparato locomotore, si amplia con l’apertura di un ambulatorio di II livello, diretto ai pazienti affetti da malattia delle esostosi multiple e malattia di Ollier.

L’ambulatorio verrà gestito in modo condiviso dai team delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia diretta da Giorgio Marrè Brunenghi e di Chirurgia Ricostruttiva e della Mano (Responsabile Dr. Nunzio Catena) con lo scopo di una presa in carico globale del paziente in un unico accesso.

» leggi tutto su www.genova24.it