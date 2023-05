Il tecnico Aspi: “I calcinacci che venivano giù da Ponte Morandi? Le reti dovevano essere provvisorie ma poi nessuno ha fatto i lavori”

Liguria. Nel corso del processo per la tragedia di Ponte Morandi, questa mattina ha testimoniato in aula Mauro Salvatore, tecnico di Aspi che dal 2003 si occupa della tratta della A10 compresa tra Genova Ovest e Savona. Il suo compito è occuparsi della manutenzione ordinaria e di quella di emergenza, quando si tratta di gestire problemi di traffico dopo un incidente, tappare temporaneamente le buche dell’asfalto, provvedere agli sfalci e all’efficienza della segnaletica. Lavori che poi concretamente sono eseguiti da una ditta di manutenzione che ha un contratto con Aspi. Sul viadotto Polcevera si è occupato per anni di collocare le famose ‘reti anticaduta’ collocate in gran numero e addirittura sovrapposte, sotto il ponte Morandi. “Negli anni ne abbiamo messe molte – ha spiegato in aula – sia quelle metalliche sia poi quelle in poliestere che trattenevano le parti più piccole. A segnalare la necessità di un intervento era o Spea o il nostro reparto tecnico”.

Ma quelle reti dovevano essere provvisorie o definitive ha chiesto il pm? “Erano temporanee – ha spiegato il teste – ma il nostro compito era proprio quello di eliminare un pericolo per ciò che era presente sotto il viadotto, ne abbiamo messe sotto le pile e anche sotto l’impalcato, mentre il risanamento non era computo nostro”. A detta del teste però, negli anni, nessuno ha provveduto a questo risanamento: “Non mi pare abbiano risanato nulla visto che le reti erano sempre lì. A noi non davano informazioni su questo aspetto ma mi pare di aver capito che il risanamento fosse previsto nel progetto di retrofitting che non è arrivato però in tempo”.

» leggi tutto su www.ivg.it