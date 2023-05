L’Europa tiene aperta la petizione su Saliceti, prossimamente al vaglio gara e finanziamento Pnrr

Resta aperto in sede europea l’iter della petizione che si oppone al biodigestore di Saliceti. Oggi pomeriggio l’audizione da remoto della sindaca di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, firmataria della petizione, sottoscritta anche dal collega Massimo Bertoni, primo cittadino di Vezzano ligure, da Roberta Mosti per il Comitato Sarzana che botta, da Luca Cerretti per Italia Nostra, da Rino Tortorelli per Cittadinanzattiva, da Demetrio Macheda per il Comitato No biodigestore Saliceti, da Fabrizia Giannini per Acqua Bene Comune. “La firmataria – si legge testo che era stato inviato alla Commissione – ritiene che la Regione Liguria abbia commesso una duplice violazione nei confronti della popolazione interessata, autorizzando il nuovo progetto nell’ambito di una semplice VIA (valutazione dell’impatto ambientale), anziché di una variante della preesistente VAS (valutazione ambientale strategica), nonché nei confronti del territorio, in sede di pianificazione del biodigestore, che è sovra-dimensionato. La firmataria denuncia la presunta violazione della normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE), per quanto concerne l’omessa consultazione e partecipazione del pubblico alla procedura, nonché della direttiva quadro sui rifiuti (articolo 16 della direttiva 2008/98/CE), per l’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità”.

Questi e altri i temi toccati oggi dalla sindaca in sede europea. “La recente alluvione che ha sconvolto Emilia-Romagna e Marche provocando vittime e ingenti danni – ha esordito – è l’ennesimo richiamo della natura sulla drammatica crisi climatica e purtroppo, superata l’emozione del momento, si ritarda a prendere coscienza della necessità di approntare nuovi strumenti di previsione e prevenzione. Ci rivolgiamo a questa Commissione perché quanto accaduto presenta un’inquietante analogia con quanto si è già verificato nello Spezzino, quando nel 2011 le valli dei fiumi Magra e Vara furono sconvolte da un’alluvione; da allora la regione Liguria non ha provveduto ad attuare il Piano di assetto idrogeologico di gestione del rischio per il nostro territorio; per le disposizioni nel Settore urbanistico di quelle aree ci si affida ancora prevalentemente ai criteri del Piano di assetto idrogeologico. Anche sito dove il nuovo piano di gestione del rifiuti della Regione Liguria ripropone la realizzazione del biodigestore di Saliceti è in un’area ad alta criticità idrogeologica. Questo si è reso possibile perché il rischio idrogeologico è stato valutato non elevato, applicando i criteri di previsione del Pai per il versante ligure del Fiume Magra, dovendo essere ancora completata la situazione di scenari come fenomeni meteo estremi. Siamo sconcertati che a nessun livello si colga la gravità di un progetto che è in contrasto con i principi di prevenzione e precauzione contenuti nelle direttive europee e con gli allarmi ripetutamente denunciati dalla comunità scientifica sulla crisi climatica. La coerenza con quei principi dovrebbe imporre di non realizzare nuovi impianti industriali in aree potenzialmente alluvionabili, di non cementificare terreni agricoli confinanti con alvei fluviali e con zone sottoposte al vincolo di Rete natura 2000. In questo senso il progetto secondo noi viola la direttiva 2011 del ’92 dell’Unione Europea, in quanto non rispetta parametri di valutazione quali la descrizione dello stato dell’ambiente e il cambiamento dello stato naturale del sito e la descrizione degli effetti sull’ambiente in relazione all’uso delle risorse idriche e ai rischi per ambiente e salute in relazione a incidenti o calamità”.

