Lutto a Savona, è mancato Ivano Cigliutti: era molto conosciuto per la sua passione per la danza

Savona. E’ mancato Ivano Cigliutti, molto conosciuto a Savona soprattutto per la sua passione per la danza e il mare. Se ne è andato dopo aver combattuto duramente contro una malattia. Tanti i messaggi che sono giunti sui social dalle tante persone che hanno conosciuto Ivano.

“E’ stato il mio maestro di ballo per qualche mese – si legge sui social -. Un uomo meraviglioso… mi spiace moltissimo”, ma ancora “Conosciuto al palasport di Quiliano per la sua passione per la danza… Persona speciale. Un abbraccio forte forte alla famiglia”. “Che il mare ti possa cullare dolcemente nel trapasso caro Ivano” commentano da Cral Porto di Savona.

