Marzia Ilari è la nuova segretaria generale della Funzione pubblica Cgil della Spezia

L’assemblea generale della Funzione pubblica Cgil della Spezia, riunita oggi all’auditorium dell’Autorità portuale, alla presenza di Serena Sorrentino, segretaria Generale della Funzione pubblica Cgil, di Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria e Diego Seggi, segretario generale Fp Cgil Liguria, ha eletto Marzia Ilari segretaria generale.

Marzia Ilari, 45 anni, dopo la laurea in filosofia presso l’Università degli studi Pisa, ha conseguito il Master di II livello in comunicazione pubblica e politica. Assunta dal 2003 presso la Provincia della Spezia come Funzionario Esperto in Comunicazione pubblica, ha iniziato la carriera sindacale nel 2015 come delegata della Cgil nell’Ente. Da dicembre 2016 fa parte della Segreteria provinciale Fp Cgil della Spezia dapprima con delega agli Enti locali della Val di Magra e poi dal 2020, in distacco sindacale, con delega all’Organizzazione, Enti Locali, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non Economici. E’ attualmente Presidente dell’Assemblea regionale della Cgil Liguria, fa parte dell’Assemblea regionale di Fp Cgil Liguria e da febbraio 2023 anche dell’Assemblea Nazionale della Fp Cgil. Da aprile 2023 è inoltre stata eletta nella Segreteria regionale della Fp Cgil Liguria con delega alle Funzioni Centrali e agli Enti Locali.

