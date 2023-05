Meeting di Savona, Mattia Furlani: “Voglio divertirmi, spero di migliorare sempre di più”

Savona. Sei record del meeting, due “muri” iconici della velocità abbattuti e un salto da fantascienza del 18enne Mattia Furlani, astro nascente dell’atletica azzurra. Sono solo alcuni dei tempi dell’edizione memorabile del Meeting internazionale Città di Savona che è andata in scena oggi alla Fontanassa.

L’appuntamento atletico della Fontanassa, organizzato dall’Atletica Savona in collaborazione con il Cus Genova, alza alla grande l’asticella come negli auspici del direttore organizzativo Marco Mura. Lo fa con tanti acuti al diapason ma prima di tutto con un salto clamoroso del teenager Mattia Furlani nel lungo, per il Trofeo Elio Locatelli. Il portacolori delle Fiamme Oro nel secondo salto atterra dopo 8,44 metri: il vento a +2.2 m/s invalida statisticamente la prestazione ma la misura è il miglior salto al mondo di sempre mai ottenuto in qualsiasi condizione di vento da un atleta al limite dei 20 anni, superiore al record mondiale ed europeo del russo Sergey Morgunov stabilito con 8,35 nel 2012. Furlani poi mette in pedana altri due salti lunghissimi e di poco nulli e un balzo a 8,00 (+1.7): una misura comunque superiore a quella del secondo classificato Ruswahl Samaai (Sudafrica) a 7,96.

» leggi tutto su www.ivg.it