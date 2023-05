Mondo della musica in lutto: è scomparsa Tina Turner, leggenda del rock

Liguria. Si è spenta oggi, all’età di 83 anni, Tina Turner, leggenda della musica rock che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 180 milioni di dischi oltre a 12 Grammy e ha scritto hit senza tempo quali “What’s Love Got To Do With it”, “Private Dancer” e “The Best”.

Nata come Anna Mae Bullock il 26 novembre 1939 nel Tennessee, cantante, ballerina e attrice, Tina Turner ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’50 nel duo Ike & Tina Turner. Il sodalizio, però, si interrompe dopo la rottura del rapporto sentimentale che legava i due.

