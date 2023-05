Ne: tenta di suicidarsi, lo strappano alla morte, ma è gravissimo

Poco prima delle 17.30, a Conscenti Ne, in Val Graveglia, alcuni parenti hanno scoperto che un congiunto, un uomo di 75 anni, stava tentando di togliersi la vita per impiccagione. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e il 118 con l’automedica Tango-1 e la Croce Rossa di Cogorno. Una corsa contro il tempo per strappare il pensionato alla morte. Nel frattempo dall’aeroporto di Genova partiva l’elicottero Drago che raggiungeva la pista di Cogorno. Il paziente, stabilizzato ma in codice rosso, veniva quindi trasferito sull’elicottero per partiva immediatamente verso il pronto soccorso del San Martino. Del caso si occupano anche i carabinieri.

