Olimpiadi di Crescere Bene, luci e colori a De Ferrari per l’evento con le scuole a Palazzo Ducale

Genova. Questa sera il maxischermo del Palazzo della Regione Liguria e la fontana di piazza De Ferrari si illuminano di fucsia e azzurro per presentare le Olimpiadi di ‘Crescere Bene’, l’iniziativa pensata per promuovere tra i più giovani una corretta cultura ecologica. L’evento, un progetto interamente ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Blue Lime, inizierà domani mattina in piazza De Ferrari alle ore 9.30 e durerà fino alle 13, con un saluto iniziale delle autorità e degli organizzatori. Saranno presenti l’assessore alla Scuola di Regione Liguria, l’assessore alla Scuola del Comune di Genova, il Referente Educazione alla Salute dell’Ufficio Scolastico Regionale Roberto Galuffo e alcuni rappresentanti dei partner privati coinvolti.

L’iniziativa, che gode del patrocinio di Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale e Comune di Genova, è inserita all’interno del progetto formativo di Alisa per l’anno scolastico 2022/2023 e può contare sull’appoggio di diversi partner privati. Complessivamente ha coinvolto oltre 30 classi di istituti da tutta la Liguria, per un totale di circa 600 alunni.

