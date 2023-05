Dalla Virtus Entella

Ieri il sorteggio, oggi al via la prevendita. L’Entella si prepara per disputare il secondo turno play off della fase nazionale. I biancocelesti, dopo aver eliminato il Gubbio affronteranno in una doppia sfida il Pescara di Mister Zeman. Si parte sabato 27 maggio allo stadio Adriatico di Pescara con la gara d’andata.

