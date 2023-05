Raccolta per gli alluvionati dell’Emilia organizzata dalla Lega alla Spezia e Sarzana

“La Lega organizza una raccolta di materiali necessari per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. I materiali saranno consegnati alla Protezione civile sarzanese che nei prossimi giorni sarà presente nelle zone più colpite dall’alluvione”. Queste le parole in una nota del partito che prosegue elencando materiali richiesti: badili, tira acqua, stivali in gomma e stracci. La raccolta verrà effettuata: a Sarzana presso il point della Lega in Via Mazzini 142 venerdì 27 maggio dalle ore 17 alle 19 e sabato 28 maggio dalle 17 alle 18:30 e alla Spezia nella sede provinciale della Lega in via Traversa del Popolo 9 venerdì 27 maggio dalle ore 17 alle ore 19.

“È un momento molto difficile per l’Emilia Romagna, alla quale vanno i nostri pensieri e la nostra vicinanza – sottolinea il Segretario provinciale della Lega Stefania Pucciarelli – Non si può restare a guardare, per questo abbiamo cercato un modo per contribuire concretamente ad aiutare la popolazione. Nasce così questa raccolta di materiali, che saranno poi affidati alla Protezione Civile di Sarzana e arriveranno là dove c’è più bisogno per permettere ai tanti soccorritori e volontari impegnati sul campo, ma anche ai comuni cittadini, di disporre dei mezzi necessari per liberare strade e case dal fango”.

