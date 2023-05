Raffaelli: “Sentiero di via Castellazzo in stato di incuria, Amministrazione intervenga”

Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Raffaelli ha presentato un’interpellanza in merito alla manutenzione del verde in via Castellazzo alla Spezia. “Alcuni cittadini – scrive – recatisi recentemente al Parco delle Mura, mi hanno riferito lo stato in cui si trova il sentiero nel tratto di percorso che inizia alla conclusione del complesso murario. L’area – prosegue – si presenta difatti con erba molto cresciuta, al punto tale da invadere lo stesso camminamento e provocare uno stato di incuria generale”. Raffaelli sottolinea inoltre come “Il complesso murario, unitamente al sentiero sopracitato, sono oggetto di numerose visite da parte degli spezzini e dei turisti e, pertanto, l’incuria generale non giova certamente all’immagine ed alla qualità dei luoghi”. Da qui la richiesta di conoscere le intenzioni dell’amministrazione in merito ad un “celere intervento di manutenzione e di sfalcio del verde nell’are”.

