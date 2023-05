Rapallo: nuovo supermercato a San Pietro di Novella; si parla di Coop

A Rapallo è in arrivo un nuovo supermercato, non in centro ma a San Pietro di Novella, davanti all’ospedale, nell’ex proprietà Rinaldi. Potrebbe fruire del posteggio privato davanti al nosocomio. Siamo nel campo delle ipotesi e tale è, al momento, il nome della Coop. La prospettiva sembra non dispiacere ai residenti (ovviamente non è possibile generalizzare) che identificano il supermercato in un servizio che potrebbe evitare trasferimenti in centro, essere punto di riferimento per chi va a fare visita ai degenti dell’ospedale per acquistare, sapone, dentifricio etc. In una visione più generale il supermercato costituirebbe una novità importante per rianimare l’importante frazione che negli anni recenti ha subito indubbie migliorie riguardo a viabilità, marciapiedi, illuminazione. Vi hanno lavorato sia il vicesindaco Pier Giorgio Brigati sia l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio. Lo scopo è mantenere la tranquillità tipica delle frazioni ai servizi che migliorino la qualità della vita dei residenti.

