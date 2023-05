‘Santa’: la replica di “Progetto insieme con voi” a “Creuza de ma”

Da “Progetto Santa Insieme con Voi”

Leggendo le esternazioni del gruppo politico Creuza de Ma-l’Alternativa per Santa rimaniamo esterrefatti e dispiaciuti che non sia stato recepito il vero senso dell’incontro.

– Tralasciando i toni populistici, adatti forse ad un comizio di piazza, ma molto lontani da quella che riteniamo vorrebbe essere, negli intenti dell’estensore, una analisi politica seria, puntuale e circostanziata e ritenendo di sottrarci ad una sterile polemica di cui la città non sente per nulla il bisogno, sollevata al solo scopo di crearsi una visibilità ad ora solo supposta ed autoreferenziale, il gruppo Progetto Santa Insieme con Voi, vuole pacatamente e correttamente, nel pieno rispetto del dialogo e delle altrui scelte politiche, puntualizzare alcune inesattezze, probabilmente dovute al furore politico della gioventù.

