Un dissalatore e un impianto per trattare le acque grigie, all’Ocean Village i due progetti pilota

Genova. Un dissalatore in grado di trattare circa 80mila litri al giorno e un impianto per il trattamento delle “acque grigie”, prodotte da cucine e impianti industriali, i due progetti pilota del programma “C-City Genova Città Circolare”, che entreranno in funzione nell’Ocean Park Village di The Ocean Race – The Grand Finale, in programma dal 24 giugno al 2 luglio nel capoluogo ligure.

Impianti che contribuiranno al risparmio idrico, in coerenza con i protocolli di sostenibilità che sono stati previsti dall’organizzazione della manifestazione, ma che saranno anche “vetrina” per una tecnologia innovativa messa a punto dalla genovese EXXRO specializzata in impianti per il trattamento delle acque reflue industriali, i percolati e la dissalazione.

