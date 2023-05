Al Galata Museo del Mare, l’incontro con la leggenda della vela Sir Robin Knox – Johnston

Genova. Sabato 27 maggio alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare, ad ingresso libero, si terrà il primo incontro in blu con Sir Robin Knox-Johnston, la leggenda della vela.

Sir Robin è il primo uomo ad aver circumnavigato il globo in solitaria non-stop, unico ad arrivare con la sua barca Suhaili dopo 312 giorni di navigazione nella mitica Golden Globe 1968/69, la regata che vide Bernard Moitessier abbandonare la gara e scegliere la sua “lunga rotta” verso il Pacifico per “salvarsi l’anima”, ma anche impazzire e forse uccidersi Donald Crowhurst. Passato alla storia, Sir Robin non si è fermato: ha compiuto altri due giri del mondo, uno in cerca del record di velocità nel Jules Verne Trophy (non stop in equipaggio) con il multiscafo Enza e l’ultimo, all’età di 68 anni, nella Velux 5 Oceans (a tappe, in solitaria), con l’ex Fila di Giovanni Soldini. Nella sua sacca di marinaio, tante altre regate, tra cui anche la Whitbread, l’odierna The Ocean Race, e nelle vesti di imprenditore la costruzione di diversi marina e l’ideazione della Clipper Race, il giro del mondo a tappe in equipaggio aperto a tutti. È stato nominato Commander of the Order of the British Empire nel 1969, Cavaliere nel 1995. È stato presidente della Sail Training Association.

» leggi tutto su www.genova24.it